اعتقال اثنين هاربين من سجن وسط الحلة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري تمكنت قوات أمنية مشتركة استنفرت وتم نشرها في محيط المنطقة القريبة وبوقت قياسي من إلقاء القبض على إثنين من الموقوفين الفارين والبالغ مجموع عددهم ثلاثة سجناء فقط ، الهاربين من مركز شرطة الثورة ليلة أمس مستغلين فترة رفع القمامة والتخلص منها".وأكدت، أن "الذين تم إعادتهم للسجن مودعين على ذمة قضايا وفق المادة 24 أسلحة محكوم ثلاثة أشهر والأخر وفق 432 تهديد".وأضافت أن "قائد الشرطة قد أمر بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين وحجز القوة المكلفة بواجب حماية الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية شرطة النجف، تمكن قوة من مكافحة إجرام الكوفة من القبض على احد المتهمين الهاربين من احد سجون محافظة بابل، في قضاء الكوفة.