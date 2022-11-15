"حرقناها لعدم كشفنا".. الأمن ينشر اعترافات قتلة موظفة التقاعد ببغداد

وبحسب مقطع مصور للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، فقد "اعترف القتلة بأنهم أحرقوا جثة المجنى عليها لعدم كشفهم من قبل القوات الأمنية".وأضافوا، أنهم "اقدموا على تسليب الموظفة قبل قتلها ومن ثم حرقها أثناء محاولتهم إيصالها إلى دوامها عبر "التكتك".وبحسب الفيديو، فقد "تمكن المجرمان من بيع ذهب المجنى عليها بمبلغ اربع ملايين ونصف ليتقاسماه فيما بينهم بعد أن أقدما على قتلها ومن ثم إحراق جثتها".وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني، عن القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.وقال الجهاز في بيان، إن "قوة من جهاز الامن الوطني القت القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة ببغداد"، مبيناً أن "القبض على القتلة تم بعد ساعات من حصول الجريمة".وفي ذات السياق، كشف مصدر أمني بوقت سابق، عن عثور قوة امنية على جثة محترقة متروكة في احدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في العاصمة بغداد.ولاحقا كشف المصدر تفاصيل العثور على الجثة المحترقة، حيث أكد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الأمنية ضمن القاطع تبين أن الجثة تعود لامرأة تدعى (أ.ع) تولد 1958 تعمل موظفة في دائرة التقاعد".وأوضح أنه "حسب المعلومات الأولية أن من قام بحرقها هو المدعو (م.ر) وعمله السائق الشخصي للمجنى عليها".