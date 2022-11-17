الداخلية تعلن قرب فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) للمعهد العالي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية ادارة التطوع تنوه عن قرب فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري يوم الاحد المصادف ( 20-11-2022 )".ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم للدورة تجهيز صور للمستمسكات الاتية:ـ هوية الاحوال المدنية و شهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية وجهين في صورة واحدةـ بطاقة السكنـ وثيقة دراسية للتخرج او تاييد تخرج بالدرجاتـ ذوو الشهداء والاقليات وابناء الضباط المستمرين بالخدمة والمتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة تاييد مايثبت ذلك.