بحوزتهم أكثر من 2000 حبة.. القبض على تاجري مخدرات في الانبار

السومرية نيوز – امن

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهم أكثر من 2000 حبة في محافظة الانبار.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات الانبار بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة، إلقاء القبض على (2) متهمين وضبط بحوزتهم على (2300) حبة مخدرة من نوع كبتاجون".

وأضاف البيان، انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".