قائد عمليات كركوك يوجه بتوقيف ضابط استخبارات على خلفية التعرض الاخير

وجه قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، اليوم السبت، بتوقيف ضابط استخبارات في الجيش العراقي على خلفية الهجوم الارهابي الأخير في المحافظة.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "الفريجي وصل الى مكان الاعتداء الارهابي الذي خلف أربعة ضحايا بقضاء الدبس في كركوك".



وأضاف أن "الفريجي وجه بتوقيف آمر وضابط استخبارات فوج بالجيش".





