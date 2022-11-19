بعد التعرض الإرهابي.. وفد أمني رفيع يصل كركوك ويفتح تحقيقاً

السومرية نيوز – امن

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم السبت، إلى محافظة كركوك بعد الحادث الإرهابي.



وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى قاطع الفرقة الثامنة للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على إحدى النقاط العسكرية".

وأضاف البيان، أنه "تم فتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فوراً".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وجه قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، بتوقيف ضابط استخبارات في الجيش العراقي على خلفية الهجوم الارهابي الأخير في المحافظة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "الفريجي وصل الى مكان الاعتداء الارهابي الذي خلف أربعة ضحايا بقضاء الدبس في كركوك".

وأضاف أن "الفريجي وجه بتوقيف آمر وضابط استخبارات فوج بالجيش".

وكشف مصدر أمني أخر، تفاصيل جديدة عن الهجوم في المحافظة، الذي راح ضحيته 4 جنود، فيما لفت إلى أن ارهابيو "داعش" سرقوا الهواتف وأجهزة النداء الخاصة بالجنود.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه ارهابيو "داعش" بلغ 4 جنود، في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك".

وأضاف أن "الارهابيين سرقوا أجهزة النداء من الضحايا وهواتفهم وأسلحتهم".