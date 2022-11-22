السومرية نيوز – أمن



أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، تلقي القبض على شبكة كبيرة لسرقة الدراجات النارية وتجارة المخدرات في العاصمة.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على شبكة تتألف من أحد عشر متهما وفتاة مختصة بسرقة الدراجات النارية، وتجارة المخدرات ضمن منطقة الدورة جنوب بغداد".