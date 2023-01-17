اعتقال 163 مخالفاً اجنبياً في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تواصل، واجباتها المكلفة بها، حيث تمكنت من القاء القبض على (163) اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".وأضافت، أن "عملية القاء القبض جاءت بالتنسيق والتعاون مع فوج الثالث الامن وسلامة الوزارة جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والقوة الماسكة للأرض في مناطق متفرقه من بغداد".وأتم البيان: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد".