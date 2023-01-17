نقل 142 عائلة عراقية من الهول إلى الجدعة

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، عن نقل 142 عائلة عراقية من مخيم الهول إلى الجدعة في العراق.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، "جهود تبذلها الحكومة العراقية تمخضت عن نقل (142) عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة".

وعزا ذلك "في إطار دمجهم بالمجتمع، والسعي لتفكيك منابع الإرهاب، تمهيداً لغلق مخيم الهول، وفق رؤية العراق، وصولاً لأمن مستدام للعراق والمنطقة، بعد تأهيل تلك العوائل نفسيا ومجتمعيا".