القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق قيادي في داعش

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الإرهابي كان مسؤولا عن تعذيب وابتزاز المواطنين العزل وبعدها شارك بمعارك صد تقدم القوات الأمنية نحو قضاء الحويجة وبعد معارك الانتصار تخفى بين الأهالي وذهب للعمل في قاطع شمالي بغداد بقضاء الطارمية واستلم إدارة عدة مضافات تحتوي على العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ وشارك بعدة عمليات استهدفت القوات الأمنية".وأشار البيان الى ان "الإرهابي تم إلقاء القبض عليه سابقاً بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم تم استدراجه واعتقاله بعملية دقيقة في شمال بغداد من قبل مديرية الأمن والانضباط بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد اكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي وتم اصدار حكم بحقه (بالإعدام شنقاً حتى الموت)".