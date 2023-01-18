بالوثيقة.. فك ارتباط ومناقلة مديريات المخدرات والأسلحة في وزارة الداخلية

وبحسب وثيقة صادرة عن الشمري، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة واستنادا الى الصلاحيات المخولة من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها تقرر مايلي:- فك ارتباط المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وربطها بوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.-مناقلة الأسلحة والاعتدة والاليات وأجهزة الاتصال والمباني والاثاث المخصصة للمديرية أعلاه، وتوابعها من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.