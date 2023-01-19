اجتماع أمني لمتابعة تأمين الاحتفالات بكأس خليجي 25

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً أمنياً لمتابعة تأمين الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس خليجي 25.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد، ويرأس فور وصوله، اجتماعاً أمنياً في قيادة العمليات المشتركة لمتابعة تأمين احتفالات شعبنا بفوز المنتخب الوطني بكأس خليجي 25".

وتوج المنتخب العراقي باللقب الخليجي الرابع بعد فوزه على نظيره العماني في النهائي الذي اقيم بمحافظة البصرة.