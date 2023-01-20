"داعش" يختطف أربعة مواطنين في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تنظيم داعش الإرهابي اختطف أربعة مواطنين يعملون رعاة للأغنام حيث اختطفوا هم واغنامهم".وأضاف، أن "أحد المختطفين فر من التنظيمات الإرهابية وهو الآن في عهدة القوات الأمنية".