القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة خمسة آلاف دولار في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل ضمن منطقة الباوية شرق بغداد حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".وفي السياق ذاته، " ألقت مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسة آلاف دولار أمريكي ) من أحد المواطنين ضمن منطقة حي الجامعة ببغداد".واضافت انه "تم ضبط المبلغ المسروق بحوزة المتهم ، ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".