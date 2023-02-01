في الديوانية.. مقتل "بلوجر" خنقاً وسط المدينة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل "بلوجر" (صانعة محتوى) خنقاً وسط مدينة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بلوجر شابة قتلت خنقاً في الديوانية على يد ذويها". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.