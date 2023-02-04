الاطاحة بممولة "داعش" في بابل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات كربلاء وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة وبمشاركة قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وخلية صقور بابل تم نصب كمين محكم في قضاء المسيب وعلى أثرهِ ألقي القبض على الإرهابية المطلوبة وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) والتي كانت تقوم بنقل وإيصال المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد وحتى الفتيات إلى أماكن تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف مناطق محافظة بابل".واضافت انه "تم تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".