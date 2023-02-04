بظروف غامضة.. اختطاف عالم في شؤون المياه جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "في ظروف غامضة تم اختطاف، العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد".واضاف ان " شقيق المخطوف تقدم بشكوى لدى القوات الامنية"، مبينا انه "تم اخذه من قبل مجموعة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة".