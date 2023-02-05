برمانة هجومية.. استهداف مكتب وزير العمل شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين استهدفوا مكتب تابع لوزير العمل احمد الاسدي برمانة هجومية ضمن منطقة النهروان شرقي بغداد".واضاف المصدر، ان "الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية فقط اضرار مادية".