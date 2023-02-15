اطلاق سراح جاسم الاسدي الخبير في شؤون البيئة

أعلن شقيق الخبير في شؤون البيئة جاسم الاسدي، الأربعاء، عن اطلاق سراح الاخير.

وقال ناظم الاسدي في تصريح صحافي، إن "الاسدي تم اطلاق سراحه من قبل مختطفيه"، معرباً عن شكره جميع من ساهم في اطلاق سراح الاسدي.

وكان مصدر امني أفاد، في 5 شباط الحالي، باختطاف العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد.