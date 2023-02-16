"استشهدوا باشتباكات الطارمية".. الدفاع تنعى آمر فوج ومقاتلين اثنين

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنعى شهدائها امر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد المقدم الركن عمار نعمان سلمان، واثنين من مقاتلي الفوج اعلاه، والذين استشهدوا خلال تنفيذ عملية استباقية نفذها الابطال بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بنية عددٍ من العناصر الارهابية استهداف زائري مرقد الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) وتعكير اجواء الزيارة الامنة".وأضاف البيان، أنه "باشرت قطعاتنا بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في بساتين البو غبين في قضاء الطارمية وتم الاشتباك خلال الواجب مع عناصر داعش الارهابي ونتج عن العملية قتل الارهابيين جميعاً، واستشهاد امر الفوج الثالث واثنان من جنودنا الابطال، كما تعرض احد الضباط برتبة ملازم اول واربعة من مقاتلينا الابطال الى اصابات تم نقلهم جرائها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وأتم البيان: "تغمد الله شهدائنا الابطال برحمته الواسعة والهم اهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وندعو الباري عز وجل ان يمن على جرحانا الابطال بالشفاء العاجل".