الإطاحة بأربعة إرهابيين خطرين في 4 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم شعبتي (استخبارات وأمن) قيادة عمليات صلاح الدين والفرق الثامنة والعاشرة والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وقوة من جهاز مكافحة الارهاب إذ تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظة بغداد والانبار وكركوك وصلاح الدين، إذ أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الكرمة والشرقاط وداقوق واليوسفية".وأشارت الى ان " الإرهابيين بينهم يعملون بصفة ممول مواد غذائية وصحية وآخر موزع ما تسمى كفالات الى عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية اصولياً".