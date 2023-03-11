توجيهات من الداخلية تخص عمل مراكز الشرطة

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفريق عادل عباس الخالدي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال تجواله على مراكز الشرطة المحلية في جانبي الكرخ والرصافة للعاصمة بغداد وجه بعدم التهاون مع الخارجين عن القانون وملاحقة المجرمين وفرض الامن والنظام العام والتعامل الحسن مع المواطنين".وأضاف البيان، أن "الفريق الخالد توعد المقصرين بالواجب والمرتشين والفاسدين بإحالتهم الى القضاء".