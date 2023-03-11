وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص الخطط الأمنية

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمراجعة الخطط وتحديثها بما يتلاءم مع الضرورة والتحديات الأمنية.



وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً في مقر الوزارة، ضم وكلاء الوزارة وعدداً من القادة والآمرين والضباط وكذلك قادة شرطة جانب الرصافة من بغداد، لمناقشة الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

وأكد الشمري على "عدم التقصير في أداء الواجب والالتزام به وعدم التهاون مع أي جهة تقصر في عملها".

ووجه بـ"مراجعة الخطط وتحديثها بما يتلاءم مع الضرورة والتحديات الأمنية"، كما وجه بـ"جملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتعزيز الأمن".

وشدد وزير الداخلية على "ضرورة ضبط الأمن واستنفار الجهود وتسخير الإمكانات من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم".