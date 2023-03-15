مقتل 3 إرهابيين بمداهمات أمنية في الطارمية

السومرية نيوز – أمن



تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من مقتل 3 إرهابيين خلال مداهمات لمضافة في قضاء الطارمية.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من تنفيذ مداهمة لأحدى المضافات الإرهابية في قضاء الطارمية"، مبينا أن "المداهمات الأمنية أدت لمقتل ثلاثة إرهابيين".



وأضاف، ان "خلال المداهمة حصل اشتباك مع العناصر الإرهابية، وهو ما أدى الى إصابة عنصر أمني بإصابة خطيرة".

بدوره، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تفاصيل مقتل ثلاثة إرهابيين من داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.



وقال اللواء رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية".



وأضاف، أن "العملية أدت الى قتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".





