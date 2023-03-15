نينوى.. اعتقال 6 متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب النفطية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها " تمكنت من إلقاء القبض على ٦ متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية في محافظة نينوى وذلك لوجود مخالفات عدة أهمها عدم وجود موافقات أمنية لحركة الصهاريج وانتهاء صلاحية شهادات التكييل".واشارت الى ان " المتهمين تم إيداعهم في أحد مراكز شرطة النفط وإرسال العجلات الى ساحات الحجز تمهيداً لاستكمال الأوراق التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق القانون رقم 41 لتهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008".