بغداد.. اعتقال متهم بتزوير صك بقيمة 54 مليون دينار واخر بجريمة الخطف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة خطف حصلت ضمن منطقة المنصور في عام 2021، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات".الى ذلك، اشارت الى ان "مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام القت القبض على متهم آخر لقيامه بتزوير صك بقيمة (54) مليون دينار عراقي، صادر من أحد المصارف في بغداد لغرض التعامل التجاري".ولفتت المديرية الى ان "المتهم تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".