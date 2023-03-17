بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القت مفارز سيطرة هور رجب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد الكرخ القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب فيما القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة لذات المديرية القبض على متهم بالنصب والاحتيال واخر بالتزوير فيما تمكنت مفارز سيطرة السويب من القاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن خمسة سنوات حاول النفاذ من السيطرة حيث".واضافت: "تم التأكد من أسماء المتهمين ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبين وفق قضايا مختلفة حيث تم اصطحابهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".