بحوزتهم صواعق تفجير.. اعتقال 6 اجانب حاولوا دخول العراق بطريقة غير شرعية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية من القبض على ستة متهمين من الجنسية السورية اثناء محاولتهم الدخول الى الاراضي العراقية وتحديدا في قضاء سنجار في محافظة نينوى".واشارت الى ان "المتهمين ضبطت بحوزتهم صواعق تفجير تستخدم للرمانات المتفجرة وعددها ١١٩٠٠ صاعق وبندقية كلاشنكوف"، مضيفة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصوليا".