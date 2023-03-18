بعد محاصرته.. تاجر مخدرات يفجر نفسه جنوبي العراق

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، اليوم السبت، إن "القوات الأمنية نجحت بمحاصرة أحد تجار المخدرات في منطقة الأصمعي وسط محافظة البصرة".وأضاف، أن "التاجر حاول الهروب لكنه فشل، ما دفعه لتفجير نفسه داخل منزله".وأكد المصدر، أن "التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف القوات الأمنية".