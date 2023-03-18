من مديرية المرور.. وزير الداخلية يصدر توجيهات

وذكر بيان لمكتب الشمري ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "زار برفقة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبعض قادة الوزارة، مديرية المرور العامة، والتقى مدراء مواقع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة في بغداد والمحافظات، واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير المرور العام عن إجراءات المديرية وكيفية العمل لخدمة المواطن، كما استعرض مدير إدارة الجودة الجوانب الفنية والإدارية للعمل".وشدد الوزير على "احترام المواطنين والتعامل الحسن معهم وتسهيل معاملاتهم واختصار الحلقات الروتينية، موجهاً بتوفير الدعم اللازم والمطلوب لمديرية المرور لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، مؤكداً على محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الموكلة إليهم".