وفد أمني رفيع يتوجه الى ديالى

السومرية نيوز – أمن



توجه وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية، اليوم الاثنين، الى ديالى لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة.







وأضاف، ان "الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، بعد الخروقات الأخيرة". وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وفداً امنياً رفيعاً برئاسة وزير الداخلية، ويضم كل رئيس اركان الجيش، ونائب القائد العام للعمليات المشتركة، ووكيل شؤون الشرطة، ووكيل الاستخبارات، وقائد القوات البرية، سيتوجه الى محافظة ديالى".وأضاف، ان "الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، بعد الخروقات الأخيرة".

ووصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى محافظة ديالى، للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.



وذكرت وزارة الداخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالى برئاسة وفد أمني رفيع المستوى".



وأضافت، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى".