لجنة تحقيقية امنية تصل سامراء

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة، وصلت لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة واعضاء من الوكالات والدوائر الأمنية، الى مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".وأضافت، أن "اللجنة ستحقق في حادث مقتل احد المواطنين بعد مروره من سيطرة دون توقف من يوم أمس السبت وبيان الأسباب التي أدت الى مقتله والدوافع الحقيقية للحادث".وأشار البيان الى، أن "الاجهزة الأمنية المختصة ستعمل على احالة كل من يثبت تورطه في هذا الحادث وتقديمه للعدالة".