اعتقال باكستاني متهم بسرقة 44 ألف دولار في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مكتب الحبيبية في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم باكستاني الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (44300 دولار أمريكي) من داخل معرض لبيع السيارات شرقي العاصمة بغداد".واشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث السرقة فباشرت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد بالبحث والتحري عن الجاني لمعرفة هويته وتتبعه حتى إلقاء القبض عليه".وأضافت ان " المتهم دونت أقواله وتم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق فقرر توقيفه استناداً لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات".