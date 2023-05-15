بثلاث محافظات.. الإطاحة بـ5 إرهابيين أحدهم حرق مؤسسة حكومية خلال سيطرة داعش

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والرابعة عشر والحادي والعشرون التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في ناحية الزاب وقرية العيثة وسيطرة التحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الشرقاط والحويجة والرمادي".وأضاف البيان: "كان بينهم إرهابي حرق إحدى المؤسسات الحكومية في منطقة الزاب أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا الى أن "الإرهابيين جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".