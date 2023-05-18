في بغداد.. قوة أمنية تشتبك مع عصابة مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اشتباك قوة أمنية مع عصابة مخدرات جنوب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تشتبك مع عصابة لتجارة المخدرات وتصيب احدهم وتلقي القبض عليه وتضبط معه 3 كغم من المخدرات".

وأضاف البيان أن الاشتباك تم "في منطقة جرف النداف جنوب بغداد".