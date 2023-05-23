عملية استباقية تسفر عن ضبط 250 حاوية عتاد في الانبار

وذكر بيان للوكالة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من خلالها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل بمحافظة الانبار".وأشار البيان إلى أن "الكدس أحتوى على (٢٥٠) حاوية عتاد عيار ١٤.٥ملم يعود لما يسمى ولاية الجنوب من مخلفات عصابات داعش الإرهابي"، منوهاً إلى "رفع كدس العتاد دون حادث ذكر".