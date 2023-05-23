اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق الى العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات، عن اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق الى الأراضي العراقية من خلال محافظة البصرة.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي اطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من ضبط زورق وإلقاء القبض على (16) شخصاً من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية بالتحديد إلى محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن المعتقلين "قادمين من إحدى دول الجوار، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة".