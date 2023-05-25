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الإطاحة بأفراد حركات دينية "منحرفة" في ميسان
أمن
2023-05-25 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,989 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على افراد ينتمون لحركات دينية "منحرفة" في محافظة ميسان.
وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارزنا، من إلقاء القبض على متهم ينتمي الى الحركات الدينية المنحرفة وضبط بحوزته منشورات تروج للحركة اعلاه في محافظة ميسان".
وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".
وأخذت وزارة الداخلية، على عاتقها "متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي، وتُهيب وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين الكرام، بالاتصال على الرقم الساخن ١٤٤ وتقديم المعلومات حول كل من تسول له نفسه زعزعة امن العراق".
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