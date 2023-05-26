ضربة لخطوط تهريب الأجانب.. الأمن يخترق شبكة متورطة في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من جهاز المخابرات في محافظة البصرة وبالاشتراك مع قيادة شرطة البصرة/ قسم السيطرات تمكنت من ضرب خط من خطوط تهريب أشخاص أجانب مخالفين لقانون الاقامة يتم نقلهم من اقليم كردستان الى محافظة البصرة".وبين، أنه "تم إلقاء القبض على عدد كبير من المخالفين يحملون الجنسية الباكستانية والسورية والافغانية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتعاونين معهم ضمن شبكة التهريب".