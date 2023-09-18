تنويه جديد من الدفاع إلى المتقدمين للتطوع بصفة جندي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تؤكد الى المتقدمين للتطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع ان آلية التقديم وحسب ما تم نشره ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها الرسمية هو الكتروني، وإن آلية العمل الخاصة بهذه الدورة هي الكترونية".وأضاف البيان، ان "عملية نشر أسماء المتقدمين الذين سيتم اجراء المقابلة لهم والفحص الطبي ايضاً ستكون الكترونية وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصات التواصل الاجتماع الخاصة بها وان هناك لجاناً تم تشكيلها مسبقاً لمتابعة عملية التقديم والسحب ونشر الأسماء لضمان شمول جميع المتقدمين بهذه الفرصة ولعدم فسح المجال لاستغلالهم من قبل ضعاف النفوس".