بحوزتهما مخدرات.. اعتقال شخصين هاجما سيطرة في ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاثنين، عن اعتقال شخصين بحوزتهما مخدرات هاجما سيطرة برمانة يدوية.



وقال القيادة في بيان، إنها "نفذت عملية أمنية نوعية خلال الواجبات اليومية في التأكيد على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني الخاصة بضرورة التفتيش الدقيق بالسيطرات الخارجية ومداخل المحافظة، حيث استوقفت سيطرة الگطيعة إحدى توابع قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية عجلة صالون يستقلها شخصين نتيجة الشك الحاصل والاشتباه بهما".

وأضاف البيان "من خلال ذلك اشهر احدهما رمانة يدوية والقاها على السيطرة في محاولة للفرار من العدالة مما تسبب بإصابة 2 من منتسبي السيطرة بجروح".

ولفت البيان الى أن "السيطرة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما مسدس و2 كغم من المواد المخدرة"، مشيراً الى "احالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".