الانبار.. اعتقال متهمين بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة وقنابل

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية، ان "مديرية شؤون المخدرات في محافظة الأنبار بالاشتراك مع فرقة الرد السريع القت القبض على متهمين يُتاجران بالمخدرات في محافظة الأنبار وضبطت بحوزتهما (8) كيلو غرام من مادة الفسفور المتفجرة واسلحة وطائرة درون وقنابل متفجرة وأجهزة إتصالات لاسلكية".وأضاف، انه "تم إيداعهما التوقيف بموجب قرار قضائي لينالا جزاءهما العادل".