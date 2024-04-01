جرائم تنخر جسد المجتمع وتؤدي لنهايات كارثية

أمن

يعد العنف الاسري والابتزاز من الجرا*ئم التي برزت في المجتمع العراقي بالاونة الاخيرة وتحدث بأحصائيات مرعبة واسبابها التفكك الاسري وخصوصا بين الابوين ما يؤدي الى عدم متابعة الابناء ومراقبة افعالهم والذين يقعون فريسة سهلة امام هذه الجرا*ئم.