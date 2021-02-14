التخطيط والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي

وزارة التخطيط ذكرت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم عقد جولة مكثفة من المباحثات والمناقشات بين الفريقين الفنيين من الوزارة والبنك الدولي، حول طبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في عدد من المجالات".واضافت أن" وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان ترأس الاجتماع وحضره مدير عام التعاون الدولي والاستثمار الحكومي وستراتيحية التخفيف من الفقر، ومعاون مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي، وعدد من المعنيين، فيما مثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان والوفد المرافق له".وتابعت انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة، مشروع المسح الاقتصادي والاجتماعي الثالث للأسرة في العراق، الذي تنوي وزارة التخطيط تنفيذه خلال العام الحالي ٢٠٢١، وكذلك جرت مناقشة البرنامج التدريبي للشمول الاقتصادي، الذي سيتم تعشيقه مع مسارات استراتيجية التخفيف من الفقر من خلال ايجاد فرص عمل مستدامة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر تطوير المهارات والقدرات الفنية للشباب، ومنحهم قروض ميسرة، تمكنهم من إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل ومستدامة".واوضحت أن "فريق البنك الدولي أبدى استعداده العالي للعمل المشترك مع وزارة التخطيط، وإمكانية تمويل عدد من المشاريع المهمة، بما يخدم تحقيق التنمية البشرية في العراق".