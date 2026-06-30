العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة

ونقلت رويترز عن المصادر قولها ان " (سومو) قدمت خصما كبيرا على أسعار البيع الرسمية للمشترين المتعاقدين لجذبهم لاستيراد نفط ‌ الخام من محطتها في في تموز".وأضافت ان "الخصم على خام البصرة المتوسط تراوح بين 14 و16 دولارا للبرميل، بينما تراوح على خام البصرة الثقيل بين 16.80 و18.80 دولار للبرميل، وفق فترة التحميل. ويكون الخصم أكبر للشحنات المحملة بين أول ⁠تموز والخامس منه، ويتقلص للشحنات بين السادس والعاشر من تموز وبين 11 و31 من الشهر نفسه".