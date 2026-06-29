ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية

وافتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز توزيع في أوروبا، ويقع في هولندا) عند 494.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+2.9%).وبلغ أدنى سعر 484.2 دولار (+0.8%)، وأعلى سعر 505.8 دولار (+5.3%). وكان آخر سعر تداول للعقود الآجلة 503.2 دولار (+4.8%). وتستند ديناميكيات الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 480.2 دولار لكل ألف متر مكعب.وارتفع السعر المتوسط للغاز في بورصات أوروبا بنسبة تقارب 60% في مارس مقارنة بشهر فبراير بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزة 600 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير 2023. وفي أبريل، انخفضت هذه المؤشرات بنسبة 14%، لتصل إلى حوالي 540 دولارا لكل ألف متر مكعب.