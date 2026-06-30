انخفاض أسعار النفط مع محادثات الدوحة بين واشنطن وطهران

وبحلول الساعة 09:27 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.14% إلى 69.94 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه بنسبة 1.30% إلى 72.20 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم واترر: "يضع ⁠المستثمرون في اعتبارهم آمال التوصل إلى نتيجة إيجابية من محادثات ، على الرغم من عدم عودة التدفقات عبر إلى طبيعتها بعد".وأضاف واترر "يسود السوق تفاؤل حذر، لكنها لا تزال تتحوط في رهاناتها حتى نرى علامات ملموسة أكثر على تراجع التوتر".وقال نائب للتلفزيون الحكومي أمس الاثنين إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيبدأون محادثات بخصوص إعادة تحديد مسارات المرور عبر مضيق هرمز في الأيام المقبلة، مضيفا أن بلاده ستحاول منع مرور السفن خارج المسارات المحددة.