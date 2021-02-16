الاقتصاد النيابية تطالب بتعديل مقترحات المالية البرلمانية بشأن الموازنة

وقال عضو اللجنة، والنائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، في بيان ورد إلى السومرية نيوز "نطالب بتعديل مقترح اللجنة المالية للمادة (31) من قانون الموازنة العامة والتي تخص الشركات العامة والتي يؤدي تطبيقها الى تقليل احتياطي رأس مال الشركات العامة مما يؤدي لاضعاف انشطتها الانتاجية والاستثمارية وينتج عن ذلك ضعف المنافسة مع المنتوج الاجنبي وتتحول تدريجيا من شركات رابحة الى خاسرة مما يعرضها الى البيع".

واشار إلى ان "ذلك سيؤدي الى تسريح الاف الموظفين العاملين في هذه الشركات و زيادة نسبة البطالة و الفقر في المجتمع".