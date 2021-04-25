أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاحد

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد.
وارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 363.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 359.5 الف دينار في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 333.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 329.5 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.