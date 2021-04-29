العراق يعتزم توقيع عقد لاستيراد الغاز من سوريا

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري بسام طعمة، إن ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة طعمة”.واضاف أن “هناك اتفاقاً وشيكاً مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري الى العراق”.من جانبه، أكد الوزير السوري خلال المؤتمر ذاته، أن “هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا”.ويعتمد العراق على الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء التي تتأثر إنتاجيتها في فصل الصيفوفيما تسعى وزارة الكهرباء لانتاج ٢٢ ألف ميغا واط من الطاقة، تراجعت كميات الوقود المستورد من إيران بسبب تأخر تسديد الأموال.